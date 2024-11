Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Castelfranco Emilia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo miglioreranno, portando a momenti di sole e temperature più elevate.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 10°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’84%, con una leggera brezza che non supererà i 3,2 km/h. Man mano che si passerà alle prime ore del mattino, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% alle 01:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 9,6°C.

Durante la mattina, il cielo si manterrà nuvoloso, ma si assisterà a un graduale miglioramento. Alle 08:00, la temperatura salirà a 11,2°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 71%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 14,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente al 42%. La brezza sarà leggera, con velocità comprese tra 2 km/h e 5 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un clima più sereno, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 18% alle 13:00. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni più nuvolose, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 27%, garantendo comunque momenti di visibilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un’alternanza di momenti nuvolosi e soleggiati. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni, ma senza significative perturbazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.7 SO max 3.7 Libeccio 85 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.2 OSO max 3.7 Libeccio 87 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.2 OSO max 3.5 Libeccio 86 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.3 NNE max 3.6 Grecale 72 % 1031 hPa 13 poche nuvole +14.9° perc. +14.2° Assenti 4.9 NE max 4.6 Grecale 65 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 3 E max 3 Levante 76 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 2.8 SO max 3.4 Libeccio 81 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 84 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.