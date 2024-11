Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castelfranco Emilia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di pioggia leggera. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 6,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più umido e fresco. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio ci sarà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino alla sera.

Durante la notte, Castelfranco Emilia avrà un cielo sereno fino all’1:00, quando si passerà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,9°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 6°C e i 8,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 64% intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo: si attenderanno piogge leggere a partire dalle 13:00, con un’intensità che varierà da 0,19 mm a 0,52 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 7,9°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, toccando il 94%. Le piogge si protrarranno fino alle 18:00, quando si registreranno condizioni di cielo coperto e temperature stabili.

La sera vedrà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 7,4°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castelfranco Emilia indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile. La giornata di Martedì 26 Novembre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima fresco e umido, con la possibilità di qualche pioggia leggera.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.7 ESE max 2.1 Scirocco 91 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.5° perc. +5.5° Assenti 5.7 E max 6.2 Levante 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° prob. 5 % 3.1 NE max 4.1 Grecale 94 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.4° perc. +7.4° prob. 15 % 6.7 N max 7.3 Tramontana 87 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +8° perc. +8° 0.19 mm 2.4 NE max 3.6 Grecale 90 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.47 mm 1.3 NNE max 3.1 Grecale 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 52 % 3.2 NE max 4.1 Grecale 95 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 43 % 1.9 NNO max 1.9 Maestrale 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:38

