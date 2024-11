Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Castelvetrano si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 78%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 1% di nuvole attese. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 11 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di circa 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica. L’umidità si attesterà intorno al 58%, contribuendo a un clima confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 5% al 10%, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Castelvetrano

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 8.9 NNE max 9.5 Grecale 79 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 8.1 NE max 8.9 Grecale 81 % 1020 hPa 8 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 5.2 NNE max 5.7 Grecale 68 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 9.4 O max 10.6 Ponente 50 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 9.8 O max 9.6 Ponente 51 % 1018 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 3.2 SSO max 4.5 Libeccio 69 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 6.2 SE max 7.5 Scirocco 74 % 1017 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 7.2 SE max 8.8 Scirocco 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:54

