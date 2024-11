Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse nelle ore successive. La temperatura si manterrà attorno ai 6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9°C, mentre il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una leggera intensità. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77% verso le ore più calde della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza accompagnerà le ore serali. L’umidità rimarrà alta, intorno all’86%, mentre le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una variabilità delle nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più frizzante.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.5 ONO max 4.5 Maestrale 65 % 1032 hPa 4 poche nuvole +4.6° perc. +3° Assenti 6.8 O max 6.7 Ponente 71 % 1030 hPa 7 cielo sereno +4.4° perc. +3.4° Assenti 5.1 O max 5 Ponente 75 % 1030 hPa 10 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.4 NO max 2.8 Maestrale 66 % 1029 hPa 13 nubi sparse +9.5° perc. +8.9° Assenti 5.8 N max 3.9 Tramontana 67 % 1026 hPa 16 nubi sparse +7.1° perc. +6.5° Assenti 5 N max 4.9 Tramontana 81 % 1025 hPa 19 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.5 NNO max 3.3 Maestrale 85 % 1025 hPa 22 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.8 NNE max 2.8 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:37

