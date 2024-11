Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Sabato 23 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature fresche. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 2°C con un cielo completamente sereno e una leggera brezza. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che si stabilizzeranno attorno agli 8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

Nella notte, le temperature scenderanno fino a 2°C, con un cielo sereno che garantirà una visibilità ottimale. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e l’umidità si attesterà intorno al 64%. La velocità del vento sarà di circa 18 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 6°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 10%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo: il cielo diventerà gradualmente più nuvoloso, con una copertura che arriverà fino al 97%. Le temperature massime si stabiliranno attorno agli 8°C, mentre la velocità del vento diminuirà, scendendo a circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 41%.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di circa 3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento di Sabato 23 Novembre evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere questa tendenza, con temperature fresche e cieli variabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.7° perc. -1.6° Assenti 19 O max 39.8 Ponente 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +2.3° perc. -2.3° Assenti 20.4 ONO max 47.3 Maestrale 58 % 1023 hPa 7 poche nuvole +1.7° perc. -2.2° Assenti 14.2 O max 36.5 Ponente 64 % 1025 hPa 10 cielo sereno +6.4° perc. +3.7° Assenti 13.2 ONO max 19.9 Maestrale 47 % 1028 hPa 13 cielo coperto +8.5° perc. +7.2° Assenti 8.1 ONO max 10.7 Maestrale 41 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.8 OSO max 4.9 Libeccio 54 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4.9° perc. +4.9° Assenti 3.6 ONO max 3.7 Maestrale 57 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.3° perc. +4.3° Assenti 3.7 ONO max 4 Maestrale 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:38

