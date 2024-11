Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Cento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 11°C intorno a mezzogiorno. La presenza di vento sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 9 km/h, prevalentemente da ovest.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Cento godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. Le temperature si manterranno tra i 5°C e i 6,3°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina (06:00 – 12:00), il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 11,3°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità scenderà progressivamente fino al 56%. Il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 4,8 km/h e i 9,6 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si registreranno poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 25% alle 15:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 6,6°C. Anche in questo caso, l’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a eventuali cambiamenti, poiché le condizioni climatiche possono variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un quadro simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 6°C e i 12°C, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 2.4 O max 2.7 Ponente 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.3° perc. +4° Assenti 6.4 O max 6.3 Ponente 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.1° perc. +3.2° Assenti 8.4 O max 9.7 Ponente 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.5° perc. +8.1° Assenti 9.6 O max 11.5 Ponente 63 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 8.2 O max 9.8 Ponente 55 % 1022 hPa 16 poche nuvole +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.4 O max 3.5 Ponente 67 % 1020 hPa 19 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.8 OSO max 4.8 Libeccio 72 % 1020 hPa 22 cielo sereno +6.9° perc. +5.9° Assenti 6 O max 6 Ponente 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:43

