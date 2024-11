Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 7,0°C e i 11,6°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest-nord-ovest, con intensità variabile. L’umidità si attesterà su livelli moderati, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno sporadicamente. La temperatura scenderà fino a 8,2°C, con una percezione leggermente più bassa a 7,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h, proveniente da ovest-nord-ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 63%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Si raggiungeranno i 10,6°C intorno alle 11:00, con una temperatura percepita di 9,2°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 11,6°C. La percezione termica sarà di circa 10,4°C. I venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 6,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

Durante la sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno fino a 9,4°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 3,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, conferendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio. Le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo la settimana promettente per chi desidera godere di un clima temperato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.9° perc. +7.2° Assenti 5.4 O max 5 Ponente 64 % 1031 hPa 4 cielo sereno +7.2° perc. +6.6° Assenti 4.9 NO max 4.4 Maestrale 68 % 1030 hPa 7 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3 ONO max 2.5 Maestrale 69 % 1030 hPa 10 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.6 NE max 3.9 Grecale 61 % 1029 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 6.6 ENE max 6.3 Grecale 60 % 1026 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° Assenti 3.9 ENE max 5.1 Grecale 64 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11° perc. +9.9° Assenti 4.5 NO max 4 Maestrale 67 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.5 NO max 4.9 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:34

