Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Cervia di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 11,7°C, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C. La pioggia leggera, che si era manifestata durante la notte, potrebbe continuare a cadere, ma con intensità ridotta. L’umidità si manterrà alta, intorno all’88%, e i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non del tutto assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 10,9°C. I venti si attenueranno, mantenendosi sempre nella fascia della brezza leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1014 hPa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, senza segni di schiarite. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una velocità che non supererà i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose e temperature miti, con possibilità di piogge leggere. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi simili, con un graduale miglioramento a partire da Giovedì, quando si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, poiché il bel tempo sembra essere in arrivo, ma non prima di qualche giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° prob. 8 % 4.4 NNO max 4.7 Maestrale 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 8 % 5.5 NNO max 6 Maestrale 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 2 % 5.5 NNO max 6.4 Maestrale 91 % 1013 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +11° prob. 8 % 10.2 NO max 10.3 Maestrale 86 % 1015 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° prob. 9 % 10.8 NO max 10 Maestrale 82 % 1014 hPa 16 cielo coperto +11° perc. +10.3° prob. 2 % 7.9 NO max 8.4 Maestrale 81 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.7° perc. +10° Assenti 5.2 ONO max 4.8 Maestrale 81 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.4 ONO max 3.8 Maestrale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:38

