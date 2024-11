Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cesano Maderno per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra 1 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali. Non si prevedono precipitazioni significative, ad eccezione di una leggera pioggia prevista in serata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una percezione termica simile. Il cielo rimarrà coperto e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che si manterrà tra 3,5 km/h e 4,1 km/h. L’umidità sarà alta, superando il 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le temperature continueranno a rimanere stabili, con valori che varieranno tra 7°C e 7,8°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà coperto e non si prevedono piogge. La brezza leggera sarà una costante, con velocità del vento che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con una leggera intensificazione verso le ore serali.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 7,5°C, mentre l’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo il 81%. La velocità del vento sarà debole, con valori che si attesteranno tra 1 km/h e 3,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nonostante l’assenza di precipitazioni significative durante il giorno, si prevede un leggero aumento della probabilità di pioggia in serata. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con temperature stabili e cieli nuvolosi, ma si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.1 ONO max 7.3 Maestrale 65 % 1031 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 4 % 3.5 OSO max 6.2 Libeccio 67 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 6 % 4.4 OSO max 6.9 Libeccio 68 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 6 % 4.2 O max 6.3 Ponente 67 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 12 % 3.2 OSO max 4.3 Libeccio 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 12 % 3.8 SO max 4.9 Libeccio 73 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 18 % 2.1 ONO max 3.5 Maestrale 76 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 20 % 3.3 SO max 4.2 Libeccio 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

