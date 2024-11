Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, ma con il passare delle ore, ci si aspetterà un miglioramento della situazione meteorologica. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 2°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 9°C intorno all’ora di pranzo. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con valori che potranno arrivare fino a 17 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà piuttosto alta, tenderà a diminuire, contribuendo a una sensazione di maggiore comfort. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa, segno di un buon consolidamento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 31%, mentre la pressione continuerà a salire, raggiungendo i 1010 hPa. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un pomeriggio gradevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si attesterà intorno al 42%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature notturne, che potrebbero scendere sotto i 0°C nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +2.2° perc. -0.2° prob. 1 % 8.5 ONO max 16.5 Maestrale 78 % 994 hPa 4 nubi sparse +2° perc. -1.1° Assenti 11 ONO max 32.5 Maestrale 71 % 998 hPa 7 cielo sereno +3° perc. -0.6° Assenti 14.5 NNO max 40.2 Maestrale 58 % 1001 hPa 10 cielo sereno +7.2° perc. +4.4° Assenti 16 N max 35.8 Tramontana 38 % 1005 hPa 13 cielo sereno +9° perc. +7° Assenti 13.4 N max 26.7 Tramontana 25 % 1007 hPa 16 cielo sereno +6.2° perc. +4° Assenti 10.5 NNO max 24.5 Maestrale 37 % 1010 hPa 19 cielo sereno +3.8° perc. +0.8° Assenti 12.2 NNO max 27.4 Maestrale 43 % 1014 hPa 22 cielo sereno +2.8° perc. -0.3° Assenti 11.6 NNO max 25.7 Maestrale 42 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.