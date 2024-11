Previsioni Meteo: ECMWF vede un ciclone mediterraneo alimentato dal gelo siberiano a metà novembre

MeteoWeb

Un significativo cambio di rotta sembra profilarsi nel quadro meteorologico di metà novembre, con l’arrivo di correnti fredde dalla Russia. A ipotizzare questa svolta è il Centro Europeo per le previsionia medio termine (ECMWF), che prevede l’arrivo di temperature più rigide e di condizioni di instabilità, portando i primi segni di freddo intenso della stagione. A generare questo cambiamento saranno movimenti atmosferici su larga scala, con l’anticiclone che da giorni domina gran parte dell’Europa, e in particolare l’Italia, che si sposterà verso l’Europa nord-occidentale. Questo spostamento creerà un ‘vuoto’ sul suo bordo orientale, aprendo la strada a una discesa di correnti fredde provenienti dalle regioni russe. Queste correnti potrebbero iniziare a manifestarsi intorno al 12-13 novembre, interessando inizialmente l’area balcanica per poi spingersi verso l’Italia.

Questa dinamica potrebbe comportare effetti rilevanti sul nostro clima, poiché le correnti fredde, interagendo con il Mediterraneo, possono innescare fenomeni di ciclogenesi. L’irruzione di aria fredda potrebbe infatti innescare una profonda ciclogenesi, favorendo lo sviluppo di un ciclone in grado di generare precipitazioni anche molto intense. Queste condizioni di maltempo potrebbero colpire in particolare le regioni del Centro-Nord, con rischio di piogge abbondanti e possibili nubifragi.

L’arrivo di questa massa d’aria fredda comporterà non solo un calo delle temperature, ma anche un significativo cambiamento nelle condizioni atmosferiche rispetto alla stabilità degli ultimi giorni. L’instabilità associata alla depressione potrebbe perdurare, portando condizioni di maltempo su diverse aree italiane. Per questo, vi invitiamo a prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti, poiché le previsioni suggeriscono un novembre dai toni decisamente invernali rispetto alla media degli ultimi anni.

In sintesi, il passaggio dell’anticiclone verso nord-ovest e la successiva discesa di correnti fredde dalla Russia potrebbero segnare l’inizio di una fase meteo più movimentata e fredda, caratterizzata da fenomeni atmosferici intensi.

