Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Comacchio si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose e piovose nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 9-12°C, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La temperatura percepita sarà simile, con valori che non scenderanno sotto i 7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022-1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10-12°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a causa di un vento che si intensificherà, raggiungendo i 10-13 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75-82%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 9-11°C, con una temperatura percepita che potrà risultare anche più bassa. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%, e le precipitazioni saranno accompagnate da un vento che continuerà a soffiare da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. L’umidità salirà ulteriormente, superando il 90%.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e piogge persistenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9°C, con una temperatura percepita che potrà scendere fino a 7°C. Il vento rimarrà moderato, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Le precipitazioni, sebbene leggere, continueranno a cadere, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Giovedì, quando si prevede un parziale ritorno al sereno. Tuttavia, per Mercoledì si attende un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di nuove piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni climatiche variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.8 NNO max 3.5 Maestrale 79 % 1023 hPa 4 nubi sparse +8° perc. +7.2° Assenti 5.9 NNE max 6 Grecale 83 % 1022 hPa 7 nubi sparse +9.2° perc. +8.6° Assenti 5.9 ENE max 7.3 Grecale 82 % 1022 hPa 10 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 7.6 N max 6.8 Tramontana 75 % 1023 hPa 13 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 13.8 N max 13.8 Tramontana 77 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +10° perc. +8.3° 0.58 mm 12.2 NNE max 14.7 Grecale 87 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +9.4° perc. +7.9° 0.15 mm 10.2 NNO max 10.4 Maestrale 90 % 1024 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +7.8° prob. 49 % 9.6 NNO max 11 Maestrale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.