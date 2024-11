Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Giovedì 14 Novembre a Copertino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’80%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%, ma non si prevedono eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera, che porterà a una temperatura di circa 13,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 72% e la probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli di circa 0,18mm. Le condizioni miglioreranno leggermente verso le ore centrali, con schiarite e temperature che potranno raggiungere i 15,9°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 22km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,7°C. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori attorno al 3%. I venti si attenueranno, mantenendosi su intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una continua presenza di nuvolosità. Venerdì e nel weekend si potrebbero verificare schiarite, ma le temperature non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessaria una certa flessibilità nei programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° prob. 16 % 5.3 NNE max 5.9 Grecale 84 % 1017 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° prob. 20 % 7.7 SSE max 8.7 Scirocco 92 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.67 mm 9.8 NO max 16.1 Maestrale 82 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.19 mm 20.2 N max 24.9 Tramontana 80 % 1016 hPa 14 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° prob. 8 % 17.3 N max 22 Tramontana 71 % 1016 hPa 17 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 8 % 10.7 NNE max 17.8 Grecale 80 % 1017 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 3 % 7.6 NNE max 8 Grecale 80 % 1017 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 6 % 4.8 NE max 5.2 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:29

