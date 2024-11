Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai 6,2°C nella notte. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 11,4°C, mantenendo una copertura nuvolosa sotto il 7%. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 11,7°C, con un aumento della nuvolosità al 23%. La sera, le temperature scenderanno a 6,8°C. Sabato 16 Novembre continuerà con cieli sereni e temperature simili, mentre Domenica 17 Novembre porterà un cambiamento, con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,1°C. L’umidità aumenterà, rendendo l’atmosfera più umida.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1024 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest a circa 6,8 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 5,6°C alle 03:00, mantenendo sempre un cielo sereno.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno da 5,2°C alle 06:00 a 11,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 7%, garantendo una giornata luminosa e soleggiata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 2,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Est. L’umidità si attesterà attorno al 54% verso le 12:00, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 11,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 23% alle 16:00, ma non ci saranno precipitazioni. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’intensità del vento che si manterrà leggera, attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 68% verso le 17:00, ma il clima rimarrà comunque gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 6,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità aumenterà fino al 77%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa, garantendo una serata tranquilla e serena.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1026 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest a circa 1,3 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno da 5,1°C alle 06:00 a 11,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, garantendo una giornata luminosa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,4 km/h e 8 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 57% verso le 12:00, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 19% alle 14:00, ma non ci saranno precipitazioni. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’intensità del vento che si manterrà leggera, attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 68% verso le 17:00, ma il clima rimarrà comunque gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 6,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità aumenterà fino al 77%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, garantendo una serata tranquilla e serena.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 14%, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1019 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest a circa 5,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 6,2°C alle 03:00.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che varieranno da 6,5°C alle 06:00 a 9,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, garantendo una giornata grigia. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,4 km/h e 5 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 65% verso le 12:00, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni non saranno ideali per attività all’aperto, con un’intensità del vento che si manterrà leggera, attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70% verso le 15:00, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 8,9°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, e l’umidità aumenterà fino al 76%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa, garantendo una serata tranquilla e umida.

Conclusioni

Il fine settimana a Correggio si preannuncia variabile, con un Venerdì e un Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, la Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime due giornate, mentre chi cerca un clima più fresco e umido dovrà prepararsi per la Domenica. In generale, si consiglia di pianificare le attività all’aperto nei primi due giorni, approfittando delle condizioni favorevoli.

