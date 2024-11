Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Correggio per Domenica 17 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,1°C e i 12°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo punte del 99% in serata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h, provenienti principalmente da est e sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno fino a 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 19%, e i venti saranno leggeri, con intensità di bava. A partire dalle prime ore del giorno, il cielo inizierà a coprirsi, e già alle 07:00 si registrerà una copertura nuvolosa del 93% e una temperatura di 7°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, superando il 90%, e i venti continueranno a essere deboli. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4-7%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 12°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 56%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 6,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, non superando l’11%.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe portare qualche schiarita. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.3 O max 3.5 Ponente 76 % 1019 hPa 4 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.8 ONO max 2.8 Maestrale 78 % 1018 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 3 % 0.1 S max 1.4 Ostro 76 % 1018 hPa 10 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 4 % 1.9 ENE max 2.2 Grecale 65 % 1017 hPa 13 nubi sparse +12° perc. +10.8° prob. 11 % 5 E max 4.9 Levante 60 % 1014 hPa 16 nubi sparse +10° perc. +9° prob. 11 % 6.3 ESE max 8.4 Scirocco 71 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.7° perc. +9.3° prob. 11 % 5.5 E max 7.3 Levante 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +9.2° prob. 7 % 5.2 E max 7.7 Levante 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.