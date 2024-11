Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio indicano un giovedì caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutta la giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9,1°C nelle prime ore del mattino, mentre il picco massimo raggiungerà circa 15,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a momenti di schiarita nel pomeriggio. I venti saranno deboli, prevalentemente da ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, Correggio si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che scenderà fino a 9,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1030 hPa. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 97%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno i 15,5°C. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più gradevole. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 4 km/h. La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,2°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima rimarrà complessivamente fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite saranno sporadiche e alternate a momenti di nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 3 OSO max 3 Libeccio 82 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 3 O max 3.1 Ponente 84 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.7 O max 3 Ponente 83 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.7° Assenti 2.6 NNE max 2.9 Grecale 68 % 1031 hPa 13 poche nuvole +15.5° perc. +14.6° Assenti 3.6 NE max 4.3 Grecale 56 % 1030 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 65 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 0.8 SE max 1.7 Scirocco 72 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 4.4 O max 4.5 Ponente 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:54

