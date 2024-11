Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Crema si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, oscillando tra i 6,8°C e i 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 10 km/h, e l’umidità inizierà a scendere leggermente, pur rimanendo sopra il 57%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite. Il vento sarà più debole, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 66%.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 6,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni, e il clima si presenterà più mite rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +6° Assenti 9 E max 17.5 Levante 78 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +6.5° Assenti 6.3 ENE max 9.8 Grecale 78 % 1021 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.2 E max 20 Levante 78 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° Assenti 9.1 E max 19.9 Levante 61 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +10.6° Assenti 7.8 E max 14.2 Levante 56 % 1024 hPa 16 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.9 SE max 6.3 Scirocco 67 % 1024 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7.3° Assenti 4.9 NE max 5.5 Grecale 68 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 2.4 ONO max 2.6 Maestrale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:51

