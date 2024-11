Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Cremona si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con una leggera tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 5,1°C a un massimo di 13,1°C, con una sensazione di freddo accentuata dal vento. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo inizierà a mostrare segni di cambiamento. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 12,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 21,3 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 67%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che raggiungeranno il picco di 13,1°C. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma con una diminuzione dell’intensità rispetto alla mattina. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 6,3°C. La velocità del vento si attenuerà, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, favorendo una sensazione di freschezza ma senza eccessivi disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori freschi ma non estremi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, mentre le notti continueranno a essere fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +7° Assenti 6.9 O max 8.5 Ponente 87 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +5.5° Assenti 10.2 ONO max 16.1 Maestrale 90 % 996 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +4.6° Assenti 14.3 ONO max 31.9 Maestrale 88 % 996 hPa 10 cielo coperto +10.5° perc. +9.5° Assenti 20.3 ONO max 34.6 Maestrale 72 % 996 hPa 13 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° prob. 6 % 20.3 O max 34.8 Ponente 65 % 995 hPa 16 poche nuvole +10° perc. +7.4° Assenti 19.6 O max 38.7 Ponente 61 % 996 hPa 19 cielo sereno +7.3° perc. +4.9° prob. 9 % 12.7 ONO max 20.3 Maestrale 59 % 1001 hPa 22 nubi sparse +5.6° perc. +3° prob. 17 % 12.2 O max 19.4 Ponente 53 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:44

