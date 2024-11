Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 12,6°C nelle prime ore della notte, mentre durante il pomeriggio si raggiungeranno punte di 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con poche nuvole al mattino e nubi sparse in serata. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità media di circa 5 km/h, prevalentemente da est-nord-est.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e l’umidità si attesterà intorno al 57%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 15,5°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 6%, e l’umidità scenderà al 53%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione est-nord-est.

Nel pomeriggio, il meteo sarà ancora favorevole, con temperature che toccheranno i 22,7°C intorno alle 12:00. La giornata si manterrà serena, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità media di 5 km/h.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a 14°C entro le 21:00, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 79%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Eboli suggeriscono una giornata prevalentemente serena, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, a partire dalla sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi preferisce condizioni più fresche dovrà attendere i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +12.1° Assenti 8.2 ENE max 8 Grecale 53 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 8.3 ENE max 7.8 Grecale 56 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 6.5 ENE max 9.1 Grecale 53 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.5° Assenti 2.6 OSO max 3.9 Libeccio 35 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 5.4 OSO max 5.7 Libeccio 40 % 1023 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 2.5 NNO max 4 Maestrale 66 % 1023 hPa 19 poche nuvole +14.4° perc. +13.8° Assenti 6.6 ENE max 6.6 Grecale 76 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 7.5 ENE max 7.2 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:50

