Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Le condizioni meteo a Eboli per Martedì 19 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso con piogge leggere che accompagneranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che varierà tra +13,3°C e +17,4°C, con un’umidità che si manterrà elevata, raggiungendo punte del 94%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,8 km/h e 16,3 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo evidenzieranno un inizio di giornata con piogge leggere, che continueranno a manifestarsi fino a metà mattinata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +17,4°C intorno alle ore 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’umidità che si attesterà attorno al 71%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che potranno arrivare fino a 16,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +15,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,5 km/h.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +14,3°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità che si attesteranno intorno ai 12,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Eboli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consigliano precauzioni per chi dovrà spostarsi, in quanto le strade potrebbero risultare scivolose a causa delle precipitazioni. Si prevede, tuttavia, un leggero miglioramento delle condizioni meteo verso il fine settimana, con una possibile diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.17 mm 5.3 S max 8.1 Ostro 94 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.19 mm 4.9 S max 8.2 Ostro 93 % 1015 hPa 7 nubi sparse +14° perc. +13.9° prob. 34 % 6.5 S max 13.1 Ostro 94 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.3° perc. +16.9° 0.2 mm 15.5 SO max 23.4 Libeccio 72 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.25 mm 15.2 SO max 24.1 Libeccio 77 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.15 mm 12.4 SO max 23.3 Libeccio 84 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.4 mm 12.9 SO max 23.8 Libeccio 89 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.55 mm 11.4 SO max 23.3 Libeccio 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:37

