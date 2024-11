Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Eboli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,4°C durante la notte a un massimo di 21,5°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a mantenere condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7,4 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. Le condizioni di serenità continueranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 1,4 km/h e 6,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 0% a 15%. Le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 18,7°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 13,1°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. I venti si manterranno leggeri, ma l’umidità aumenterà ulteriormente, portando a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge leggere. Tuttavia, Martedì 5 Novembre si presenterà come una giornata favorevole per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali, prima che le nuvole facciano la loro comparsa nel tardo pomeriggio e in serata. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di bel tempo prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 7.2 ENE max 6.9 Grecale 71 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +10.7° Assenti 7.3 ENE max 7.5 Grecale 68 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 4.9 ENE max 6 Grecale 54 % 1025 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 4.7 OSO max 3.4 Libeccio 37 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 6.6 OSO max 5.1 Libeccio 41 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 2.8 NO max 3.6 Maestrale 71 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 6.2 ENE max 6 Grecale 73 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 6.9 ENE max 6.4 Grecale 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:48

