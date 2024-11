Previsioni Meteo Emilia Romagna: vortice freddo in arrivo, instabilità atmosferica e neve a 800 metri

MeteoWeb

Nelle prime ore di domani, un nucleo di aria fredda in quota farà il suo ingresso sulle nostre regioni, provenendo dal Nord Europa. Si tratta di un vortice depressionario che porterà con sé temperature particolarmente basse a 5500 metri di altitudine, con isoterme prossime ai -28/-29°C sul livello isobarico di 500 hPa. Questo transito, seppur breve, sarà sufficiente a determinare un temporaneo incremento dell’instabilità atmosferica.

L’arrivo di aria fredda in quota comporterà un aumento del gradiente termico verticale, una condizione che favorisce la possibilità di fenomeni convettivi, anche se siamo lontani dai tipici scenari estivi. In questo contesto, potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. La quota neve si attesterà intorno agli 800-900 metri, ma non si escludono fenomeni più vicini alla costa, dove le correnti nei bassi strati giocheranno un ruolo determinante.

Lungo le aree costiere, in particolare sulla Romagna, la confluenza di venti da nord-est e ovest-nord-ovest nei bassi livelli atmosferici potrebbe creare le condizioni per lo sviluppo di instabilità localizzate. In autunno, questa dinamica può dare origine a fenomeni di tipo misociclonico, spesso osservati sul mare Adriatico, purché vi sia un minimo di convezione. Sebbene il valore del CAPE (energia potenziale disponibile per la convezione) risulti piuttosto modesto, non si esclude che il mare, ancora relativamente caldo, possa fornire un contributo aggiuntivo, amplificando la possibilità di fenomeni convettivi.

La configurazione attesa, pur non particolarmente energica, presenta alcune variabili in grado di innescare fenomeni isolati ma intensi. La probabilità di piogge o rovesci resta limitata e circoscritta a brevi finestre temporali, ma in meteorologia, come sempre, nulla è impossibile.

Gli aggiornamenti nelle prossime ore saranno fondamentali per monitorare l’evoluzione di questo sistema e verificare se il “caldo residuo” del mare sarà sufficiente a innescare fenomeni significativi. Per il momento, resta alta l’attenzione soprattutto per le zone costiere e per le aree a ridosso dei rilievi.

