Previsioni Meteo Emilia Romagna: weekend stabile e mite, ma l’inverno si prepara a fare il suo ingresso

Il fine settimana in Emilia-Romagna si aprirà con cieli prevalentemente grigi e alcune deboli precipitazioni attese soprattutto in Emilia. Durante il pomeriggio, qualche schiarita potrebbe manifestarsi nelle aree dell’Ovest Emilia, offrendo momenti di tregua dal tempo uggioso. Le temperature sono previste in lieve aumento, con valori massimi leggermente superiori rispetto ai giorni precedenti. La giornata di domenica 10 novembre porterà invece condizioni più soleggiate su gran parte della regione, con temperature che si manterranno stazionarie. Tuttavia, uno scenario meteorologico in evoluzione suggerisce un possibile peggioramento all’inizio della settimana successiva.

A partire da martedì 19 novembre, l’arrivo di nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse interesserà le zone appenniniche, soprattutto a ridosso dei crinali. In queste aree, è attesa una ventilazione più sostenuta da sud-ovest, accompagnata da un clima mite e temperature in aumento, che raggiungeranno valori massimi compresi tra +13°C e +15°C, in particolare sulla Romagna e nelle aree interne di Modena e Bologna.

Nei giorni successivi, un cambio di scenario è previsto con l’afflusso di masse d’aria più fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale. Questo fenomeno potrebbe portare a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, segnando un graduale abbassamento delle temperature e il ritorno di un clima più invernale, con possibilità di neve sulle zone appenniniche.

Nel frattempo, le temperature minime registrate durante la scorsa notte hanno evidenziato le prime gelate in pianura. Tra le località più fredde si segnalano Toscanella (BO) e San Lorenzo della Pioppa (MO) con -1.8°C, seguite da Casola Canina (BO) e Carpi sud (MO) a -1.7°C. Anche Settepolesini (FE) e Sesto Imolese (BO) hanno registrato valori sottozero, rispettivamente con -1.5°C e -1.4°C. Questi dati confermano l’ingresso nella fase più fredda dell’anno, preludio a ulteriori cambiamenti climatici nelle prossime settimane.

