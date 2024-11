Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Erice si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore più tarde.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 3%, e l’umidità si manterrà attorno all’81%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 18,6 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,1°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà un picco di 13,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità scenderà fino al 68%. I venti, sempre da Sud-Sud Est, si presenteranno con una velocità di circa 21 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo temperature comprese tra 12,5°C e 14,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 23% alle 15:00. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, attorno ai 19 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 67%.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto intorno alle 19:00. La temperatura scenderà a circa 11,3°C, e l’umidità aumenterà fino all’82%. I venti si manterranno sempre da Sud-Sud Est, con una velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature in lieve calo. Tuttavia, per domani e dopodomani, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, mantenendo comunque un clima mite. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 15.8 SSE max 20.7 Scirocco 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10.1° perc. +9.3° Assenti 16.8 SE max 21.9 Scirocco 82 % 1024 hPa 8 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 15.7 SSE max 23.1 Scirocco 74 % 1025 hPa 11 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 21.1 S max 23.1 Ostro 67 % 1023 hPa 14 poche nuvole +14.2° perc. +13.4° Assenti 17.5 S max 19.2 Ostro 69 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 11.3 SSE max 13.9 Scirocco 79 % 1023 hPa 20 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 11.8 SSE max 13.8 Scirocco 82 % 1024 hPa 23 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 12.5 SSE max 14.4 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.