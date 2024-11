Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Favara indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. I venti si presenteranno freschi e sostenuti, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 18%, e l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 88%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 11,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 70% del cielo. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 12,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 80%. A partire dalle 10:00, si prevederanno piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con intensità variabile. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con un 44% di probabilità di pioggia. I venti si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 47,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 15,7°C alle 23:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando all’87%, e i venti manterranno una velocità di circa 22,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Favara mostrano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, poiché il clima potrebbe rimanere instabile.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° prob. 11 % 7.5 NO max 10 Maestrale 90 % 1016 hPa 5 poche nuvole +13.6° perc. +13.4° prob. 2 % 5.5 ONO max 8.2 Maestrale 91 % 1015 hPa 8 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 12.3 O max 23.2 Ponente 80 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.19 mm 24.2 O max 32.1 Ponente 73 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.25 mm 28 O max 42.7 Ponente 78 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.18 mm 24.5 ONO max 42.9 Maestrale 83 % 1012 hPa 20 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 21 % 22.1 ONO max 40.4 Maestrale 88 % 1012 hPa 23 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 22 % 22.6 ONO max 38.5 Maestrale 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:50

