Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Favara si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio sereno che evolverà verso cieli più nuvolosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 15,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, con una copertura che toccherà il 100%. I venti, prevalentemente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella notte, le condizioni meteo a Favara si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 30%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 15,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi al 10%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, con temperature che varieranno da 10,5°C a 14,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 41% entro le ore centrali. I venti continueranno a soffiare da Nord, con velocità che si ridurranno a circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura massima di 15,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo a Favara miglioreranno leggermente, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno a 11°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 50%, mentre i venti torneranno a intensificarsi, raggiungendo i 11,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più stabili, mentre le serate continueranno a mantenere un clima fresco e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 14.7 NO max 19.7 Maestrale 78 % 1019 hPa 5 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 9.5 N max 12.6 Tramontana 79 % 1021 hPa 8 cielo sereno +13° perc. +11.9° Assenti 12.1 N max 18.8 Tramontana 57 % 1024 hPa 11 nubi sparse +15.3° perc. +14° Assenti 8.5 NNO max 15.8 Maestrale 45 % 1025 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.1° Assenti 6.7 NNO max 11.7 Maestrale 44 % 1026 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +11.7° Assenti 5.5 NNE max 6.5 Grecale 52 % 1029 hPa 20 poche nuvole +10.9° perc. +9.9° prob. 6 % 12.7 ENE max 19.7 Grecale 73 % 1032 hPa 23 nubi sparse +11° perc. +9.9° prob. 7 % 11.5 ENE max 17.4 Grecale 68 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:49

