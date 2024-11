Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Fermo si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 8,4°C a un massimo di 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 14%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, ma non si registreranno precipitazioni. La situazione meteorologica si manterrà stabile anche nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 13,7°C entro le ore 11:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 14°C intorno alle ore 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. È consigliabile approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +7.2° Assenti 14.2 ONO max 21 Maestrale 79 % 1022 hPa 4 cielo sereno +8.8° perc. +6.5° Assenti 14.5 O max 20.8 Ponente 77 % 1022 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +7.2° Assenti 14.8 ONO max 24.9 Maestrale 75 % 1023 hPa 10 cielo sereno +13.1° perc. +12° Assenti 16.6 NO max 15.6 Maestrale 57 % 1023 hPa 13 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 11 NNO max 9.9 Maestrale 54 % 1022 hPa 16 cielo sereno +11.2° perc. +10.2° Assenti 5.8 NNO max 6.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 19 cielo sereno +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.3 O max 6.9 Ponente 77 % 1022 hPa 22 poche nuvole +8.6° perc. +7.2° Assenti 8.9 O max 8.5 Ponente 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:42

