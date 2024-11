Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Floridia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C nel pomeriggio. La presenza di un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi, con raffiche che potranno toccare i 43,2 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con un cielo completamente sereno e assenza di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’umidità attorno al 76%.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 2%, garantendo così un’ottima visibilità. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 6,2 km/h e i 10,3 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 21,2°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 49% e il 61%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17,1°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a dominare. I venti, pur mantenendo una certa freschezza, si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto il controllo di una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni di meteo rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 6.8 ONO max 6.9 Maestrale 76 % 1016 hPa 5 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 8.8 ONO max 12.8 Maestrale 76 % 1016 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 8.9 NO max 15.3 Maestrale 66 % 1017 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 5.6 NO max 14.5 Maestrale 48 % 1016 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 9.8 OSO max 21.2 Libeccio 53 % 1015 hPa 17 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 20 O max 40.4 Ponente 76 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 20.8 O max 42.8 Ponente 71 % 1017 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 21.2 O max 44.1 Ponente 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:45

