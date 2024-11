Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Forlì per Domenica 3 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno o con poche nuvole durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 17,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le previsioni meteo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 12,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà le ore notturne, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma già a partire dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con un cielo sereno e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 17,4°C entro le 11:00, con una leggera diminuzione dell’umidità che scenderà al 66%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento ulteriore, con temperature che toccheranno i 17°C alle 14:00. L’intensità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si attesterà intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Lunedì e martedì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere della bellezza autunnale della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 5.1 OSO max 5 Libeccio 84 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 4.6 SO max 4.6 Libeccio 88 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.8 NNO max 4 Maestrale 87 % 1027 hPa 10 poche nuvole +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.8 NE max 7.7 Grecale 69 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 9.9 NE max 10.5 Grecale 62 % 1026 hPa 16 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 4 NE max 4 Grecale 77 % 1026 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 81 % 1026 hPa 22 poche nuvole +12° perc. +11.4° Assenti 7.1 OSO max 7.3 Libeccio 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:55

