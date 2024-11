Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Formigine si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,8°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 11°C a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da est.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature che si manterranno stabili attorno ai 6,8°C. La mattina inizierà con poche nuvole, ma già dalle ore 07:00 si noteranno nubi sparse, con una temperatura che salirà lentamente fino a 9,2°C entro le 09:00. A partire dalle 10:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 11°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C. La brezza leggera proveniente da est non supererà i 5 km/h, rendendo l’aria piuttosto calma. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa. Le condizioni di visibilità saranno buone, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche invernali che si avvicinano.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 4 SO max 4.2 Libeccio 75 % 1019 hPa 4 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.6 SO max 2.3 Libeccio 79 % 1018 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° prob. 10 % 1.4 ESE max 1.8 Scirocco 79 % 1018 hPa 10 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 18 % 2.8 ENE max 2.8 Grecale 72 % 1017 hPa 13 nubi sparse +10.9° perc. +9.9° prob. 24 % 4.6 E max 4.4 Levante 73 % 1015 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 24 % 4.1 E max 5 Levante 82 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 26 % 2.3 ENE max 3.5 Grecale 85 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 22 % 2 NE max 3.7 Grecale 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:44

