Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Frosinone di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto fresco e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole. Analizzando i dati, si prevede che la giornata inizierà con una notte serena, ma le nuvole aumenteranno nel corso della mattinata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente serene, con una temperatura di circa +10,1°C a mezzanotte, che scenderà gradualmente fino a +9°C alle 04:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con il 90% di nuvole a mezzanotte, che diminuirà fino al 3% alle 04:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,8 km/h, proveniente da Nord, con una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da +9°C a +13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 95% intorno a mezzogiorno. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 4,6 km/h, e si prevede che non ci saranno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a +11,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere 0,58 mm entro le 16:00. Il vento continuerà a soffiare debole, con velocità attorno ai 4,4 km/h.

La sera porterà una continuazione delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,8°C alle 18:00 e scenderanno a +7,7°C entro la mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno sopra il 60%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 5,5 km/h e 8,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone di Giovedì 14 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima fresco e piovoso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più gradevole. Gli amanti dell’aria aperta potrebbero trovare opportunità migliori per attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +8.8° Assenti 6.8 NNE max 6.2 Grecale 90 % 1017 hPa 4 cielo sereno +9° perc. +8.4° Assenti 5.6 NNE max 5.2 Grecale 89 % 1018 hPa 7 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 86 % 1018 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 4 SSE max 4.1 Scirocco 77 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +13.7° perc. +13.1° 0.23 mm 4.1 SSO max 3.9 Libeccio 75 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +11.4° perc. +10.7° 0.58 mm 2.9 NO max 3.7 Maestrale 84 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +10.2° perc. +9.4° 0.13 mm 7 NE max 6.6 Grecale 83 % 1017 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +6.8° prob. 43 % 8.4 NNE max 7.8 Grecale 88 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:45

