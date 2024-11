Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre, Galatina si presenterà con un clima prevalentemente sereno durante la notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 33km/h. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che scenderà fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, e l’umidità si attesterà intorno all’86%. La velocità del vento sarà di circa 16,3km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 33km/h. Queste condizioni favoriranno un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora sereno fino alle ore 10:00, quando inizieranno a comparire poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 4% al 24%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24km/h, rendendo l’aria frizzante e vivace. L’umidità scenderà fino al 56%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura che arriverà fino al 66%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C alle ore 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 25,3km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità varierà tra il 59% e il 71%, mantenendo un clima umido ma non eccessivamente afoso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 63%, e la velocità del vento si ridurrà leggermente, ma sarà comunque presente con raffiche fino a 22,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione della copertura nuvolosa e le temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 16.3 NNO max 32.9 Maestrale 87 % 1021 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.7° Assenti 13.7 NNO max 27.9 Maestrale 90 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 24.2 N max 26.9 Tramontana 71 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 23.9 N max 24.5 Tramontana 56 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 23.8 N max 25.6 Tramontana 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 15.9 N max 27.3 Tramontana 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 13 N max 23.1 Tramontana 74 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 12.6 NNO max 22.5 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:39

