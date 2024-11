Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 8,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con un incremento delle temperature che raggiungeranno i 14,7°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-nord ovest, con una velocità che varierà tra i 6,4 km/h e i 11,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C alle ore 15:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 33% e il 44%. La pressione atmosferica sarà stabile, attorno ai 1027 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di bel tempo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si fermeranno intorno ai 9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno fino a 1,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature verso la fine della settimana. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +7° Assenti 5.9 NNO max 6.6 Maestrale 53 % 1031 hPa 5 nubi sparse +7.5° perc. +6.3° Assenti 6.9 NNO max 7.6 Maestrale 55 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.1° perc. +9.5° Assenti 7 NNO max 9.7 Maestrale 46 % 1030 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +12.7° Assenti 10.2 NNO max 11.6 Maestrale 34 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.1° perc. +12.5° Assenti 11.8 NNE max 12.5 Grecale 36 % 1027 hPa 17 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 7.9 NNE max 8.9 Grecale 54 % 1027 hPa 20 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.9 N max 4.8 Tramontana 62 % 1027 hPa 23 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.6 ONO max 3.2 Maestrale 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:23

