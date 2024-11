Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Gela si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della città per tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria piacevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori di 18,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,2 km/h da Nord Est, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 18,8°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 70%. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungerà i 20,5°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,7°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 16:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con un’umidità che si attesterà intorno al 61%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli abitanti di Gela potranno quindi godere di un inizio di Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 7.8 NE max 6.8 Grecale 81 % 1022 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 8.2 NE max 7.3 Grecale 79 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.2 NE max 2.3 Grecale 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 6.8 SO max 4.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 9.9 SO max 8.5 Libeccio 62 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 6.2 OSO max 7.2 Libeccio 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 3.1 ONO max 5.4 Maestrale 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.5 NNE max 5.2 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

