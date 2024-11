Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15°C intorno alle 9:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3-4 km/h, rendendo l’aria fresca ma non fredda. L’umidità si ridurrà, portandosi al 53%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 16°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, contribuendo a mantenere un clima gradevole per le attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera da Est – Sud Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Gioia Tauro

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 2.6 ESE max 5.3 Scirocco 63 % 1032 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 2.5 ENE max 5.5 Grecale 64 % 1031 hPa 7 poche nuvole +12.7° perc. +11.6° Assenti 3.2 E max 5.9 Levante 61 % 1031 hPa 10 poche nuvole +15.5° perc. +14.4° Assenti 4.2 NNO max 6.5 Maestrale 52 % 1029 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +15.1° Assenti 3.2 NO max 7 Maestrale 53 % 1027 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 0.8 E max 3.3 Levante 64 % 1027 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 5.4 ESE max 6 Scirocco 66 % 1027 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 6.3 ESE max 7.5 Scirocco 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:37

