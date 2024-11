Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 23 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno durante la giornata, accompagnato da una leggera variabilità nuvolosa nelle ore serali. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 11,9°C a un massimo di 16,2°C, con un’attenuazione della ventilazione nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà intorno al 27%. Il vento sarà fresco, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con velocità di circa 33,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 44%, ma il cielo rimarrà perlopiù sereno. La velocità del vento si ridurrà a 21,9 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità scenderà al 55%, con una pressione atmosferica che continuerà a salire fino a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 16,2°C alle 12:00. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà il valore massimo di 1026 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 12,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 47%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature miti, con una leggera variabilità nuvolosa in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e assenza di precipitazioni, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 33.7 ONO max 47.2 Maestrale 61 % 1017 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 33.8 ONO max 46.9 Maestrale 57 % 1019 hPa 7 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 26.6 NO max 35.9 Maestrale 56 % 1022 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 18.8 N max 21.9 Tramontana 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +16° perc. +14.9° Assenti 11.6 NNO max 12.3 Maestrale 48 % 1026 hPa 16 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° Assenti 1 N max 5.8 Tramontana 54 % 1029 hPa 19 poche nuvole +12.1° perc. +10.8° Assenti 8.6 SE max 10.7 Scirocco 57 % 1032 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 9.1 SSE max 11.7 Scirocco 57 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.