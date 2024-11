Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Iglesias si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C durante la notte a un massimo di 23,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse nel pomeriggio non influenzerà significativamente le temperature, e il vento si manterrà leggero, con velocità che non supereranno i 7,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. L’umidità sarà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. Le condizioni di calma e serenità continueranno fino all’alba, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il sole si farà sentire con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,6°C entro le 10:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 37% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 55% intorno alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 52%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse si manterranno, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà fino al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Le condizioni di calma continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 23°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 5.1 E max 5.4 Levante 67 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.5° perc. +13.8° Assenti 4.7 ENE max 5 Grecale 68 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 2.4 ENE max 2.8 Grecale 52 % 1025 hPa 11 cielo sereno +23.4° perc. +22.8° Assenti 3.7 OSO max 3.6 Libeccio 37 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 7.3 O max 5.7 Ponente 45 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 1.2 N max 2.1 Tramontana 69 % 1024 hPa 20 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 4.9 E max 4.9 Levante 71 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.9 E max 5.2 Levante 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:18

