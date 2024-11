Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Iglesias si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un’attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, mentre la temperatura si manterrà su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma ci saranno anche momenti di schiarita.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, e si registreranno piogge leggere a partire dalle prime ore del mattino. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata attesa intorno alle 07:00. La temperatura si manterrà tra i 13°C e i 17°C, con un’umidità che raggiungerà valori elevati, intorno al 93%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Le piogge continueranno fino a metà mattina, per poi attenuarsi gradualmente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma le precipitazioni si fermeranno, lasciando spazio a momenti di stabilità. La temperatura massima raggiungerà i 16,8°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con direzione prevalentemente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, segnalando un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà alta, ma le possibilità di pioggia saranno minime, permettendo di godere di una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias indicano un Martedì 12 Novembre caratterizzato da piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend positivo potrebbe favorire attività all’aperto e momenti di relax per i residenti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 54 % 4.6 ENE max 5.1 Grecale 86 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.71 mm 3.1 NNE max 3.5 Grecale 89 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.89 mm 2.6 NE max 4 Grecale 92 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.11 mm 1.6 ONO max 5.3 Maestrale 73 % 1014 hPa 14 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 35 % 3.6 O max 4.5 Ponente 69 % 1013 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 32 % 4 SE max 4.8 Scirocco 81 % 1014 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° prob. 6 % 4.8 ESE max 6.2 Scirocco 84 % 1016 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° prob. 9 % 6.7 E max 6.8 Levante 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:11

