Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Imola si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera completamente coperta. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +2,6°C al mattino fino a un massimo di +9,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 32,1 km/h durante la notte. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando attorno al 56% in serata.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +3,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che non supererà il 20%. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 14,9 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno poche nuvole e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +8,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 10,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili, intorno al 44%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai +8,6°C. Il vento si farà più debole, con intensità che non supererà i 6,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +4,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, mantenendo una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, contribuendo a un clima piuttosto fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il cielo per un po’.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.4° perc. -0.1° Assenti 14.3 O max 29.1 Ponente 50 % 1020 hPa 4 cielo sereno +3.1° perc. -0.3° Assenti 13.2 O max 28.2 Ponente 49 % 1022 hPa 7 cielo sereno +2.8° perc. +0.4° Assenti 8.8 OSO max 16.3 Libeccio 54 % 1025 hPa 10 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 4.5 NNO max 8.9 Maestrale 43 % 1028 hPa 13 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.1 NNE max 6.4 Grecale 45 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 1.7 S max 2.8 Ostro 58 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5.1° perc. +4.1° Assenti 5.1 SO max 5.3 Libeccio 56 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.9° perc. +3.8° Assenti 5.5 OSO max 8 Libeccio 57 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:37

