Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Imola di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio. Le temperature saranno fresche, con valori massimi che non supereranno i 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34,1 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Imola sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà intorno ai 11°C, con una percezione di 10,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 34,1 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 75 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà a 989 hPa.

Con l’arrivo dell’alba, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Tra le 01:00 e le 05:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno fino a 6,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità decrescente. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la mattinata più asciutta.

Dopo le 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, creando una sensazione di freschezza. A partire dalle 09:00, le nubi si diraderanno ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 9,1°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 10°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con una velocità del vento che varierà tra 6 e 11 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto secco.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 4°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, e le condizioni generali si manterranno stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola di Venerdì 22 Novembre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Le temperature fresche e il cielo sereno nel pomeriggio offriranno un’opportunità per attività all’aperto. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un ritorno di condizioni più instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.3° perc. +5.6° prob. 29 % 31.8 O max 68.3 Ponente 78 % 991 hPa 4 nubi sparse +7° perc. +3.3° prob. 21 % 22.2 ONO max 49.4 Maestrale 75 % 994 hPa 7 cielo coperto +7.1° perc. +3.8° prob. 27 % 19.2 ONO max 46.8 Maestrale 76 % 999 hPa 10 nubi sparse +9.1° perc. +5.7° prob. 17 % 26 ONO max 41.7 Maestrale 51 % 1003 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.5° Assenti 16.5 NNO max 21.2 Maestrale 47 % 1006 hPa 16 poche nuvole +6.4° perc. +5.4° Assenti 6 O max 5.9 Ponente 62 % 1010 hPa 19 nubi sparse +5.2° perc. +3.5° prob. 20 % 7.7 OSO max 7.6 Libeccio 60 % 1013 hPa 22 poche nuvole +4.5° perc. +2.1° prob. 8 % 9.6 OSO max 11.7 Libeccio 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:38

