Previsioni Meteo Italia: tra caldo anomalo e possibile nucleo gelido ad inizio dicembre

L’Italia si appresta a vivere una fase meteorologica caratterizzata da un breve dominio anticiclonico, che porterà condizioni di stabilità atmosferica e un significativo rialzo delle temperature. Questo scenario sarà accompagnato da venti meridionali umidi, che favoriranno cieli nuvolosi e occasionali pioviggini, soprattutto nelle aree soggette a sbarramento orografico, come le regioni lungo il versante ligure e tirrenico. Le temperature si porteranno ben al di sopra della media stagionale, con un riscaldamento particolarmente marcato nelle zone montane e sull’arco alpino.

Tuttavia, questa parentesi mite e umida avrà anche effetti collaterali, tra cui il ritorno delle nebbie nelle valli e sulla Pianura Padana, fenomeno che spesso si accompagna a un aumento delle concentrazioni di polveri sottili. Il PM2,5 potrebbe nuovamente superare i livelli consentiti, riportando l’attenzione sulle problematiche ambientali legate alla qualità dell’aria.

Questa fase anticiclonica, per quanto intensa, non sarà destinata a durare a lungo. Gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono infatti un possibile cambiamento verso la fine del mese. A partire dai primi giorni di dicembre, un nucleo gelido potrebbe approfittare di un blocco anticiclonico presente tra il Nord Atlantico e il Nord Europa per spingersi verso l’Italia, aprendo così scenari invernali più dinamici.

Al momento, si tratta di tendenze ancora in evoluzione e non di una previsione consolidata. Tuttavia, i principali modelli meteorologici, tra cui GFS ed ECMWF, mostrano segnali concordanti su questo possibile sviluppo. Nei prossimi giorni sarà possibile delineare con maggiore precisione quale sarà l’andamento del meteo per l’avvio ufficiale dell’inverno meteorologico.

