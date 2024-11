Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lecce per Domenica 10 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvolosità e piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di circa 18,9°C e una minima di 14,1°C, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina inizierà con cieli sereni, favorendo un clima piacevole, con temperature che saliranno fino a 18,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 6%, e il vento sarà moderato, proveniente principalmente da nord.

Con l’arrivo del pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno gradualmente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle ore serali, ma si prevede un incremento della nuvolosità e un abbassamento della temperatura percepita.

La sera porterà con sé piogge leggere, con precipitazioni che si presenteranno sotto forma di pioviggine. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-ovest, e le raffiche non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano un inizio di giornata piacevole, ma un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un monitoraggio attento delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.7° perc. +14.2° Assenti 11.6 N max 13.2 Tramontana 75 % 1020 hPa 5 poche nuvole +14.3° perc. +13.8° Assenti 10.5 NNO max 11.8 Maestrale 76 % 1020 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 12.6 N max 15.4 Tramontana 62 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° prob. 1 % 16.7 NNE max 15 Grecale 55 % 1019 hPa 14 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° prob. 1 % 11.9 NNE max 11.8 Grecale 59 % 1018 hPa 17 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 3 % 6.3 NE max 7.6 Grecale 68 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.6° perc. +14° 0.24 mm 1.4 SE max 3.6 Scirocco 73 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +14.1° perc. +13.5° 0.16 mm 5 SO max 5.5 Libeccio 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.