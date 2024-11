Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lecce di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con un lieve calo delle temperature. La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature in ulteriore diminuzione.

Nella notte di Sabato, a partire dalle 00:00, Lecce avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una velocità del vento che raggiungerà i 38,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Le condizioni di vento saranno classificate come forti, con una probabilità di precipitazioni del 12%. Man mano che si avanzerà verso le prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto fino alle 02:00, per poi tornare a schiarirsi. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 10°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,8°C entro le 09:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra i 39 km/h e i 44 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si attesterà attorno al 31%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento si attenuerà leggermente, con velocità che scenderanno a circa 28 km/h. L’assenza di precipitazioni sarà confermata, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 10,1°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 40%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce di Sabato 23 Novembre indicano una giornata prevalentemente serena e fresca, con temperature che si manterranno sotto i 13°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e cieli sereni, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +10.3° Assenti 35.6 NNO max 44.6 Maestrale 44 % 1016 hPa 5 nubi sparse +11.8° perc. +10° prob. 1 % 36.5 NNO max 47.8 Maestrale 37 % 1019 hPa 8 cielo sereno +12.3° perc. +10.4° Assenti 42.7 NNO max 53.1 Maestrale 32 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.7° perc. +10.8° Assenti 38.8 N max 44.9 Tramontana 29 % 1027 hPa 14 cielo sereno +12.4° perc. +10.5° Assenti 30.8 N max 40.3 Tramontana 31 % 1029 hPa 17 cielo sereno +11.4° perc. +9.5° Assenti 24.6 N max 35.7 Tramontana 35 % 1031 hPa 20 cielo sereno +10.7° perc. +8.8° Assenti 17.9 N max 28 Tramontana 38 % 1032 hPa 23 cielo sereno +10.1° perc. +8.2° Assenti 13.6 N max 15.9 Tramontana 40 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:23

