Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Le condizioni meteo di Lecce per Lunedì 4 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una predominanza di cieli sereni e poche nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 19,9°C, mentre la ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 28,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-80%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 13%. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che si aggireranno attorno ai 15-17 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,9°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione continuerà a essere presente, con intensità che varierà tra 14 e 24 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17-19°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h. L’umidità rimarrà su valori accettabili, intorno al 60-70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 16-22%. La ventilazione si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con velocità che si aggireranno attorno ai 16 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.3° perc. +16.1° Assenti 16.4 NNO max 25.3 Maestrale 78 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 15.9 NNO max 23.6 Maestrale 81 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 16.6 NNO max 24.5 Maestrale 72 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 23.2 N max 23.6 Tramontana 60 % 1024 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 26.1 N max 26.9 Tramontana 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 20.2 NNO max 28.1 Maestrale 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 16.6 NNO max 26.2 Maestrale 76 % 1023 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 16.3 NNO max 25 Maestrale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:37

