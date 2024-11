Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Lecco si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, che evolveranno nel corso delle ore. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 3,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più fresco e umido.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 2,7°C a 7,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,9 km/h e i 6,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento notevole. Il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 5,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di leggere precipitazioni che si manifesteranno sotto forma di neve, specialmente nelle ore successive. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 8,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 2,2°C. Le nevicate diventeranno più consistenti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,3 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di neve continuerà a essere elevata. La pressione atmosferica scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 996 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco nei prossimi giorni evidenzieranno un clima invernale, con temperature in calo e condizioni di neve che si protrarranno anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare il freddo e le possibili nevicate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +3.4° perc. +1.8° prob. 18 % 6.5 NNE max 7.5 Grecale 50 % 1008 hPa 4 nubi sparse +3.6° perc. +2.5° prob. 2 % 5.1 NNE max 5.7 Grecale 55 % 1009 hPa 7 cielo sereno +2.8° perc. +2.8° Assenti 4.6 NNE max 4.8 Grecale 48 % 1010 hPa 10 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.1 S max 3.1 Ostro 39 % 1009 hPa 13 cielo coperto +6.5° perc. +5.7° prob. 21 % 5.4 SSE max 6.7 Scirocco 49 % 1005 hPa 16 neve +4.5° perc. +4.5° 0.17 mm 2.1 ENE max 6.2 Grecale 69 % 1003 hPa 19 neve +2.2° perc. +2.2° 1.3 mm 2.9 ENE max 6.2 Grecale 92 % 1000 hPa 22 neve +2.7° perc. +2.7° 0.38 mm 4.5 NNE max 7 Grecale 91 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:43

