Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Domenica 3 Novembre a Lentini si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di venti leggeri e un’umidità relativamente alta contribuiranno a creare un clima mite, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una leggera diminuzione fino a 15,4°C verso le prime ore del mattino. Il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 13%, garantendo una visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,6 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà sempre più piacevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 08:00 e arrivando a picchi di 23,9°C intorno alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 11,4 km/h. L’umidità, sebbene alta, si manterrà sotto controllo, oscillando tra il 44% e il 53%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 21,3°C alle 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti, provenienti principalmente da Est e Sud-Est, si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 10,2 km/h e i 12,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82% alle 21:00, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di Novembre all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 3.8 O max 3.9 Ponente 87 % 1022 hPa 5 poche nuvole +14.6° perc. +14.4° Assenti 5 O max 4.9 Ponente 84 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 1.7 N max 3.2 Tramontana 60 % 1024 hPa 11 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 8.2 ENE max 8.1 Grecale 45 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 13.3 E max 8.7 Levante 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 7.3 SSE max 8.7 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 5.5 O max 5.6 Ponente 81 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 6.5 O max 6.4 Ponente 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:57

