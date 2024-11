Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai 7,3°C durante la notte, scendendo a 6,5°C alle 05:00. La mattina, le temperature varieranno da 6,4°C a 11,4°C, con umidità al 43% e venti leggeri. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 11,7°C alle 13:00, mantenendo condizioni di cielo prevalentemente sereno. Sabato 16 Novembre, la notte avrà temperature attorno ai 7,1°C e un cielo sereno. Durante il giorno, le temperature arriveranno a 11,6°C. Domenica 17 Novembre, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno agli 11,6°C e umidità al 68%.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1024 hPa. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 3,5 km/h, creando una leggera brezza. Man mano che si passerà alle ore successive, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 6,5°C alle 05:00, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno da 6,4°C alle 06:00 a 11,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 13%, e i venti si manterranno leggeri, oscillando tra 1,1 km/h e 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43% a mezzogiorno, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 11,7°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 10,1°C alle 16:00. Anche in questo caso, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa non supererà il 14%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 4 km/h.

Infine, nella sera, le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che salirà fino al 66%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 6,4 km/h alle 18:00.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 7,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 5%, con umidità al 67%. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di 3,1 km/h, mantenendo condizioni di calma e tranquillità.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno da 6,2°C alle 06:00 a 11,3°C alle 12:00. La copertura nuvolosa non supererà il 14%, e i venti si manterranno leggeri, oscillando tra 1,9 km/h e 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44% a mezzogiorno, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 11,6°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Anche in questo caso, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa non supererà il 11%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 5 km/h.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno fino a 8,2°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che salirà fino al 64%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 4 km/h.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 20%, con umidità al 68%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 3,1 km/h, mantenendo condizioni di calma.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature varieranno da 7,8°C alle 08:00 a 10,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92%, e i venti si manterranno leggeri, oscillando tra 1,1 km/h e 2,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno agli 11,6°C alle 12:00, per poi scendere a 10,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30%, con umidità che salirà fino al 64%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 3,7 km/h.

Infine, nella sera, il cielo sarà completamente coperto con temperature che si attesteranno intorno agli 8,9°C. L’umidità salirà fino al 75%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 5,6 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Limbiate si preannuncia variabile, con un Venerdì e un Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, mentre la Domenica porterà un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto, soprattutto nei primi due giorni, prima dell’arrivo di condizioni più nuvolose.

