Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Limbiate si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 9,6°C e i 12,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da nord e nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 60-67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 90%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, provenienti da sud-sud-est. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 9°C. I venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 60%, contribuendo a un’atmosfera fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non scenderanno sotto i 7-8°C. Si prevede che la situazione rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, fino a giovedì, quando potrebbero verificarsi schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 14 % 4 ENE max 10.1 Grecale 67 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 20 % 4.4 NNE max 10.7 Grecale 66 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 7 % 1.5 NO max 6.5 Maestrale 65 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.2° perc. +9.9° prob. 4 % 1.7 N max 5.9 Tramontana 57 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.5° perc. +11° Assenti 2.6 SSE max 6.3 Scirocco 47 % 1024 hPa 16 cielo coperto +11.1° perc. +9.7° Assenti 5.1 SSO max 9.1 Libeccio 53 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 0.8 O max 3.9 Ponente 60 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3 NO max 5.5 Maestrale 63 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:53

