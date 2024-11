Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Limbiate indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento termico che porterà i valori fino a 14,8°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura massima di circa 15°C. La sera si chiuderà con un cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Limbiate registrerà nubi sparse con una temperatura che si manterrà attorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, e la velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 14,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno al 16%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 0,7 km/h e 2,9 km/h, favorendo una sensazione di calma. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 89%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 4,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un’alternanza di momenti nuvolosi e sereni. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.6° Assenti 1.5 NO max 3.3 Maestrale 72 % 1029 hPa 4 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 1.6 NNO max 3.1 Maestrale 71 % 1028 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 0.9 NNE max 2.4 Grecale 70 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.3° perc. +12.2° Assenti 2.5 SE max 3 Scirocco 57 % 1030 hPa 13 nubi sparse +15° perc. +13.9° Assenti 4.1 SSE max 4.1 Scirocco 51 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 3.2 SSE max 4 Scirocco 61 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° Assenti 1 ENE max 2.4 Grecale 68 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° Assenti 0.9 NNO max 2.3 Maestrale 70 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:57

