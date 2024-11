Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Lissone si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che favoriranno un aumento delle temperature fino a raggiungere i 12°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti in serata. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti prevalentemente da sud e sud-ovest, che si manterranno a velocità moderata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà bassa. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i 7,6°C. La velocità del vento sarà debole, non superando i 2,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 66%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,4°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa crescente, fino a raggiungere il 90% nel tardo pomeriggio. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco del mattino. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 56%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 8,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 68%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la situazione asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Lissone nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in lieve calo, con cieli che si manterranno prevalentemente nuvolosi. Giovedì e Venerdì si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni più fresche e umide nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.3 NO max 2.7 Maestrale 64 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 66 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 0.9 O max 3.3 Ponente 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 4.1 S max 2.5 Ostro 53 % 1025 hPa 13 nubi sparse +12.2° perc. +10.7° Assenti 3.4 S max 1.9 Ostro 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.9° perc. +9.4° Assenti 4.1 S max 4.9 Ostro 52 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 ESE max 6.2 Scirocco 62 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 4 E max 6 Levante 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:51

